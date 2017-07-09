Боксер Михайленко потерпел второе поражение и не сумел завоевать серебряный титул WBC

Боксер из Узбекистана с первых секунд стал действовать активнее, нанося большее количество ударов и больше перемещаясь по рингу. Россиянин старался идти вперед и работать первым номером, но Абдукахоров уверенно работал на дистанции, а временами перехватывал инициативу и заставлял соперника отходить назад. В пятом раунде Абдукахоров подустал и уже не смог провести концовку в остром наступательном темпе, как в двух предыдущих трехминутках. Но затем восстановился и уже более экономно растрачивал силы, не ввязываясь в затяжные обмены ударами, а россиянин в скором времени тоже почувствовал серьезную усталость, которая больше сказалась на его действиях.

В восьмом раунде Михайленко получил рассечение на лбу, которое кровоточило до конца боя. Узбекский боксер в заключительных раундах имел уже заметное преимущество и уверенно довел дело до победы.

31-летний боксер из Геленджика потерпел второе поражение в карьере при 22 победах (10 нокаутом). Из трех последних поединков он проиграл два. В мае 2016 года он потерпел поражение от Чарльза Маньючи из Зимбабве по очкам, а в ноябре того же года выиграл у колумбийца Брейдиса Прескотта техническим нокаутом в 7-м раунде. Михайленко с 2016 года вновь выступает в России, проведя до этого пять поединков в Северной Америке (три — в США, два — в Канаде).

До боя с Маньючи россиянин входил в число 15 лучших по всем четырем престижным версиям.

23-летний Абдукахоров не знает поражений на профессиональном ринге — 12 побед (8 нокаутом). Боксер, выступавший в последнее время в Сингапуре и Малайзии, победил в прошлом бою Маньючи, который нанес Михайленко первое поражение в карьере.