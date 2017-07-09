Рябинский: Кудряшов получил хороший жребий во Всемирной суперсерии бокса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Россиянину Дмитрию Кудряшову выпал хороший жребий во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Такое мнение журналистам высказал Андрей Рябинский, глава промоутерской компании «Мир бокса», с которой работает спортсмен.
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«Кудряшов получил хорошую дорогу в суперсерии. Для него участие в этом турнире будет большим опытом. И тот жребий, который он получил, если и не оптимальный, то хороший. Он — человек, у которого так много побед нокаутом, на него обращают внимание во всем мире», — сказал Рябинский.
В ночь на воскресенье в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой Кудряшов встретится в ¼ финала с «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирного боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом. Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.
Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди
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