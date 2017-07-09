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https://sport.mail.ru/news/boxing/30331197/
9 июля 2017, 19:54 | Бокс | ТАСС

Поветкин считает, что Лебедев имеет хорошие шансы победить Флэнагана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Денис Лебедев имеет хорошие шансы победить австралийца Марка Флэнагана. Такое мнение ТАСС высказал российский супертяжеловес Александр Поветкин.

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Титульный поединок Лебедев — Флэнаган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

«Денис — один из лучших боксеров в своей весовой категории. Он в отличной форме, у него хорошие шансы на победу. Не знаю, кто говорит про него, что он уже не тот. Если мы говорим о суперсерии, то у него есть причины в ней не участвовать», — сказал Поветкин.

Для Лебедева защита титула WBA станет седьмой по счету, этим поясом он владеет с декабря 2012 года, когда победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в четвертом раунде. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

В активе 37-летнего россиянина 29 побед (22 — нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего австралийца 22 победы (15 — нокаутом) и четыре поражения.
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