Поветкин считает, что Лебедев имеет хорошие шансы победить Флэнагана

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Титульный поединок Лебедев — Флэнаган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

«Денис — один из лучших боксеров в своей весовой категории. Он в отличной форме, у него хорошие шансы на победу. Не знаю, кто говорит про него, что он уже не тот. Если мы говорим о суперсерии, то у него есть причины в ней не участвовать», — сказал Поветкин.

Для Лебедева защита титула WBA станет седьмой по счету, этим поясом он владеет с декабря 2012 года, когда победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в четвертом раунде. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

В активе 37-летнего россиянина 29 побед (22 — нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего австралийца 22 победы (15 — нокаутом) и четыре поражения.