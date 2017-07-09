«Ты примешь вызов или боишься?». Футболист сборной Мексики предложил «Канело» бой в Лас-Вегасе

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На этой неделе полузащитник перешел из голландского ПСВ в «Бетис». Испанский клуб представил Гуардадо в боксерской амуниции, опубликовав специальный проморолик на официальных страницах в соцсетях.

Затем «Бетиса» выпустил уже обращение самого Куадрадо, который со смехом обратился к Альваресу: «Канело», ты увидел мою технику. В общем, я бросаю вызов и готов провести с тобой бой в Лас-Вегасе.

«Привет, “Канело”. Вы видели, как боксирует Гуадрадо. Примите его вызов?» — обратился «Бетис» к боксеру.

Ответа от «Канело» получить не удалось, зато сам Гуадрадо отправил боксеру твит с ироничным смайликом: «Я надеюсь, что ты ответишь в ближайшее время. Или боишься?».

30-летний Гуадрадо до «Бетиса» и ПСВ выступал за испанские «Валенсию» и «Депортиво», немецкий «Байер» и родной «Атлас». В сборной Мексики он провел 139 матчей, что является пятым результатом в ее истории.