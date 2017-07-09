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https://sport.mail.ru/news/boxing/30327675/
9 июля 2017, 8:50 | Бокс | Советский спорт

Скрипко: Думаю, Лебедеву на ринге остался максимум один год

Известный комментатор Борис Скрипко поделился ожиданиями от боя чемпиона мира по версии WBA Дениса Лебедева и Марка Флэнагана.

Известный комментатор Борис <span class=error>Скрипко</span> поделился ожиданиями от боя чемпиона мира по версии WBA Дениса <span class=error>Лебедева</span> и Марка Флэнагана. Увеличить
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Поединок состоится 9 июля в Екатеринбурге.

— Соперник Дениса Лебедева — Марк Флэнаган. Рекорды пяти последних соперников Фланагана — 2−7, 31−15, 10−5, 0−0, 0−2. Зачем нашему боксеру такой проходной бой?
— Это не проходной бой. Что греха скрывать, Денис скоро завершит карьеру.

— В течение пары лет?
— Даже, думаю, максимум год. Он давно в боксе, поизносился, устал. У него была большая любительская карьера и профессиональная. И травмы и все что угодно. Он прошел очень тяжелый путь и пока остается на вершине. Но всему приходит конец. Физическая и моральная усталость влияет на это.

Денис — большой спортсмен. С характером. Его плюсы в том, что он очень правдивый человек. Он относится очень честно и к себе и к соперникам. Он не будет изображать из себя того, чего нет.

— Флэнагана он победит?
— Да. Должен победить. И после него, я так думаю, может быть еще один хороший прощальный бой для Дениса. Но это надо у Андрея Рябинского уточнить. Пусть спокойно уйдет. У него прекрасная семья, дочки. Все будет замечательно.

— Без Лебедева пройдет Всемирная боксерская суперсерия. Ее участниками уже стали Юниер Дортикос, Мурат Гассиев, Майрис Бриедис…
— Очень интересная серия. Если туда вольется Дмитрий Кудряшов, она будет еще интереснее. Насколько я знаю, Рябинский не против этого.

Лебедев? В рамках турнира надо провести три боя в году. Для Дениса это уже тяжеловато, потому что каждый соперник одного с ним уровня.

— У вас есть фаворит?
— Не знаю, согласился ли Усик.

— Да.
— Если он примет участие: Гассиев, Кудряшов и Усик — главные фавориты.
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