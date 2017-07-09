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https://sport.mail.ru/news/boxing/30327674/
9 июля 2017, 8:38 | Бокс | Р-Спорт

Гассиев сразится с Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Чемпион мира по версии IBF в первой тяжелой весовой категории Мурат Гассиев встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.

Чемпион мира по версии IBF в первой тяжелой весовой категории Мурат Гассиев встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter. Увеличить
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Жеребьевка четвертьфинальных пар WBSS прошла во вторник в Монако. Чемпион по версии WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов сразится с кубинцем Юниером Дортикосом, В двух остальных боях в этой весовой категории встретятся Майрис Бриедис (Латвия) — Майк Перес (Куба), Александр Усик (Украина) — Марко Хук (Германия).

Результаты жеребьевки во втором среднем весе выглядят следующим образом: Джордж Грувз (Великобритания) — Джейми Кокс (Великобритания), Каллум Смит (Великобритания) — Эрик Скоглунд (Швеция), Артур Абрахам (Германия)/Крис Юбенк (Великобритания) — Авни Йылдырым (Турция), Юрген Бремер (Германия) — Роб Брант (США).

Четвертьфинальные бои пройдут в сентябре-октябре нынешнего года. В начале следующего года победители четвертьфиналов проведут полуфинальные бои. Победитель турнира в каждой весовой категории определится в мае следующего года и получит учрежденный организаторами приз Мохаммеда Али (Muhammad Ali Trophy). Призовой фонд турнира составляет 50 миллионов долларов.
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