Гассиев сразится с Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт. Чемпион мира по версии IBF в первой тяжелой весовой категории Мурат Гассиев встретится с поляком Кшиштофом Влодарчиком во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), сообщается в официальном микроблоге турнира в Twitter.
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Жеребьевка четвертьфинальных пар WBSS прошла во вторник в Монако. Чемпион по версии WBC Silver в первом тяжелом весе россиянин Дмитрий Кудряшов сразится с кубинцем Юниером Дортикосом, В двух остальных боях в этой весовой категории встретятся Майрис Бриедис (Латвия) — Майк Перес (Куба), Александр Усик (Украина) — Марко Хук (Германия).
Результаты жеребьевки во втором среднем весе выглядят следующим образом: Джордж Грувз (Великобритания) — Джейми Кокс (Великобритания), Каллум Смит (Великобритания) — Эрик Скоглунд (Швеция), Артур Абрахам (Германия)/Крис Юбенк (Великобритания) — Авни Йылдырым (Турция), Юрген Бремер (Германия) — Роб Брант (США).
Четвертьфинальные бои пройдут в
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