Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30327280/
9 июля 2017, 2:26 | Бокс | ТАСС

Чемпион мира россиянин Гассиев стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с Влодарчиком

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев первый поединок во Всемирной суперсерии бокса (WBSS) проведет с бывшим чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) поляком Кшиштофом Влодарчиком. Таковы итоги жеребьевки турнира, прошедшей в Монако.

Дмитрий Кудряшов встретится с кубинцем Юниером Дортикосом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В послужном списке Гассиева 24 победы (17 нокаутом), ни одного поражения, Влодарчика — 53 победы (37 нокаутом), 3 поражения.

Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с «регулярным» чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом. В активе Кудряшова 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.

Остальные пары составили: чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик (12 побед (10 нокаутом), ни одного поражения) и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) немец Марко Хук (40 побед (27 нокаутом), 4 поражения), чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис из Латвии (22 победы (18 нокаутом), ни одного поражения) и кубинец Майк Перес (22 победы, 14 нокаутом, 2 поражения).

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. В январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае. Первый сезон серии пройдет в двух весовых категориях — до 76,2 кг и до 90,71 кг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Денис Лебедев проведет защиту титула чемпиона мира WBA в Екатеринбурге

Денис Лебедев проведет защиту титула чемпиона мира WBA в Екатеринбурге

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россиянин Денис Лебедев проведет защиту титула «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Екатеринбурге он встретится с австралийцем Марком Флэнэганом.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июля

Праздник за неделю до сезона: футболистов "Спартака" наградили за победу в РФПЛ

Чемпион мира россиянин Гассиев стартует во Всемирной суперсерии бокса боем с Влодарчиком

Федун: "Открытие-Арена" никогда не примет хоккейные матчи