Денис Лебедев проведет защиту титула чемпиона мира WBA в Екатеринбурге

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37-летний Лебедев впервые выйдет на ринг после поражения от соотечественника Мурата Гассиева в декабре прошлого года по очкам разногласием судей, которому он уступил пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Изначально на кону должны были стоять два пояса, однако титул чемпиона мира по версии WBA не был оспорен в том поединке по соответствующей просьбе команды Лебедева, поскольку Гассиев не значился обязательным претендентом по этой версии.

Для Лебедева защита титула WBA станет седьмой по счету, этим поясом он владеет с декабря 2012 года, когда победил колумбийца Сантандера Сильгадо нокаутом в четвертом раунде. В мае 2013 года россиянин проиграл панамцу Гильермо Джонсу, однако впоследствии его соперник был уличен в употреблении допинга, и чемпионский пояс вернули Лебедеву.

Лебедев до сих пор считает, что не проиграл Гассиеву и не согласен с решением судей. Наверняка он намерен вернуться на ринг с яркой победой, доказав, что его рано списывать со счетов. Однако до поединка заявил, что не будет настраиваться на нокаут.

«Очень часто слышу этот вопрос, но отвечаю на него как большинство. Никогда не настраиваюсь на нокаут, это плохая штука. Я выйду, чтобы показать то, на что наработал, и постараюсь доставить зрителям удовольствие», — сказал Лебедев.

В дальнейшем он не исключил возможности проведения реванша с Гассиевым, но этот поединок пока не значится в ближайших планах, поскольку новый чемпион мира IBF в скором времени примет участие во Всемирной суперсерии бокса, крупном ежегодном турнире боксеров-профессионалов.

Способен ли соперник на сюрприз?

Соперник Лебедева, 27-летний Флэнэган, в России мало известен, впрочем, как и в Европе, и в США. Все 26 поединков за восьмилетнюю карьеру он провел на родине, в Австралии. И ни разу не боксировал за титул чемпиона мира, владев лишь несколькими региональными поясами престижных версий и титулами чемпиона Австралии и штата Квинсленд.

Однако он не проигрывает с 2013 года, одержав за это время 10 побед подряд, из которых восемь были досрочными. В его послужном списке 22 победы (15 нокаутом) и 4 поражения. Одно из них было нокаутом, что говорит о шансах Лебедева, обладающего сильным ударом, на досрочную победу.

Букмекерские конторы считают Лебедева безоговорочным фаворитом, но, учитывая его поражение в последнем бою, оставляют шансы сопернику, оценивая победу россиянина коэффициентом около 1.20. В активе Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения.

Поединок Лебедев — Флэнэган станет центральным событием крупного боксерского вечера, который будет состоять также из матчевой встречи Россия — Япония по боксу и смешанным единоборствам. Одним из центральных поединков встречи будет бой по правилам смешанным единоборств между россиянином Иваном Штырковым и олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо японцем Сатоси Исии. Также привлекает интерес поединок за звание серебряного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 66,68 кг между россиянином Дмитрием Михайленко и Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Соперник россиянина, выступавший в последнее время в Сингапуре и Малайзии, победил в прошлом бою зимбабвийца Чарльза Маньючи, который нанес единственное пока поражение Михайленко в мае 2016 года.