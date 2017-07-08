Залилов нокаутом одержал восьмую победу на профи-ринге

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В восьмираундовом бою он встретился с кыргызстанцем Шукуром Абдинабиевым, дебютировавшим в профессионалах.



Поединок завершился победой Залилова техническим нокаутом во втором раунде. Эта победа стала для Ержана восьмой в карьере — его статистика выглядит так: 8−0−1 (3 КО).