Залилов нокаутом одержал восьмую победу на профи-ринге
Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов выступил в вечере бокса в Москве, сообщает Sports.kz.
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В восьмираундовом бою он встретился с кыргызстанцем Шукуром Абдинабиевым, дебютировавшим в профессионалах.
Поединок завершился победой Залилова техническим нокаутом во втором раунде. Эта победа стала для Ержана восьмой в карьере — его статистика выглядит так: 8−0−1 (3 КО).
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