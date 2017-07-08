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8 июля 2017, 21:53 | Бокс | Sports.kz

Залилов нокаутом одержал восьмую победу на профи-ринге

Казахстанский боксер второго легчайшего веса Ержан Залилов выступил в вечере бокса в Москве, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер второго легчайшего веса <span class=error>Ержан</span> <span class=error>Залилов</span> выступил в вечере бокса в Москве сообщает Sports.kz. Увеличить
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В восьмираундовом бою он встретился с кыргызстанцем Шукуром Абдинабиевым, дебютировавшим в профессионалах.

Поединок завершился победой Залилова техническим нокаутом во втором раунде. Эта победа стала для Ержана восьмой в карьере — его статистика выглядит так: 8−0−1 (3 КО).

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