UFC 213

Дата и место проведения: 9 июля. Лас-Вегас (США). Арена: T-Mobile Arena.



На кого смотрим: Аманда Нуньес — Валентина Шевченко, Йоэль Ромеро — Роберт Уиттакер, Фабрисью Вердум — Алистайр Оверем, Энтони Петтис — Джим Миллер, Трэвис Браун — Алексей Олейник.



Где смотреть: Telesport. Начало: 01:30 мск.



Статус:***** (пять звёзд из пяти).



В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени в Лас-Вегасе состоится по-настоящему заряженный турнир UFC 213, который возглавит женский титульный бой в легчайшем весе. Действующая обладательница титула бразильянка Аманда Нуньес (14−4, UFC 7−1) будет противостоять уроженке Кыргызстана, ныне защищающей цвета перуанского флага Валентине Шевченко (14−2, UFC 3−1). Поединок будет носить статус матча-реванша.

Первая встреча дам в октагоне состоялась в марте прошлого года на UFC 196. Тогда Нуньес одержала победу единогласным судейским решением по итогам трёх раундов боя. С тех пор много чего навсегда утекло. Нуньес, к примеру стала чемпионкой. Львица в буквальном смысле слова снесла Мишу Тейт (удушением из-за спины в первом раунде), став новой обладательницей пояса, а после закрепила успех в бою с одной из лучших девушек-бойцов Рондой Роузи (ТКО 1). Шевченко тоже времени зря не теряла и также добилась двух побед с непростыми соперницами: сначала в июле прошлого года единогласным решением судей победила Холли Холм, а в январе 2017 досрочно финишировала Джулианну Пенья (рычаг локтя).

Соглавным событием шоу станет бой за временный титул в среднем весе (до 84 кг), который оспорят первый и второй номер рейтинга соответственно: кубинец Йоэль Ромеро (13−1, UFC 8−0) и австралиец Роберт Уиттакер (18−4, UFC 9−2). Полновесный же чемпион Майкл Биспинг по-прежнему находится в стадии ожидания своего возвращения в октагон. Свой крайний бой Биспинг провёл в октбяре 2016 года, победив Дэна Хендерсона.



Помимо двух главных событий турнира любителей единоборств ожидает целая россыпь увлекательных противостояний, среди которых третий бой между собой тяжеловесов: бразильцем Фабрисью Вердумом (21−6−1, UFC 9−3) и голландцем Алистайром Оверемом (42−15, UFC 7−4). Счёт в серии в данном противостоянии равный 1:1, и именно трилогия обещает дать ответ на вопрос, кто же всё-таки сильнее, и станет, возможно, следующим претендентом на чемпионский титул, которым владеет Стипе Миочич.

Ещё один экс-чемпион UFC американский легковес Энтони Петтис (19−6, UFC 6−5) проверит свои нынешние кондиции в бою с соотечественником Джимом Миллером (28−9, UFC 17−8). Ну, а внимание российской публики будет приковано к поединку тяжеловеса Алексея Олейника (51−10−1, UFC 3−1) занимающего 14-ю строчку рейтинга абсолютной весовой категории. Соперником Удава станет 9-й номер рейтинга американец Трэвис Браун (18−6, UFC 9−6). Для Олейника предстоящий бой — это отличная возможность закрепиться в ТОП-10. По мнению букмекеров небольшим фаворитом данного противостояния считается Браун, в пассиве которого насчитывается три поражения кряду от топовых бойцов дивизиона (Веласкеса, Вердума и Льюиса). Очередной проигрыш может лишить Брауна контракта с сильнейшей лигой мира.

Вечер бокса в Екатеринбурге

Дата и место проведения: 9 июля. Екатеринбург (Россия). Арена: ДИВС «Уралочка».



На кого смотрим: Денис Лебедев — Марк Флэнаган, Кудратилло Абдукахоров — Дмитрий Михайленко, Иван Штырков — Сатоси Исии.



Где смотреть: «Матч! Боец». Начало: 16:00 мск.



Статус:**** (четыре звезды из пяти).

В Екатеринбурге вот уже второй год подряд в рамках промышленной выставки России — «Иннопром» проходит крупномасштабный фестиваль единоборств. Если в прошлом году столица Урала принимала бой челябинского Крашера Сергея Ковалёва (россиянин проводил защиту своих чемпионских поясов в бою против Айзека Чилембы), то на этот раз публике представиться возможность лицезреть ещё одного ведущего отечественного бойца Дениса Лебедева. Чемпион мира по версии WBA (Super) в первом тяжёлом весе 37-летний Лебедев будет проводить добровольную защиту титула в бою с 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22−4−0, 15 КО). Для Дениса это будет первый поединок после поражения в декабре 2016 года от соотечественника Мурата Гассиева (тогда Лебедев утратил свой чемпионский ремень IBF).



Многие ждали, что Лебедев станет участником Всемирной серии бокса среди бойцов крузервейта (World boxing Super Series), однако планы у Дениса и Ко оказались несколько иными. Таким образом, Дмитрий Кудряшов будет отстаивать честь страны и конюшни «Мир бокса» в частности, а Лебедев продолжать идти к своей намеченной цели.



Что касается соперника, то Флэнаган впервые покинул территорию родного государства, чтобы провести официальный поединок. До этого Марк все свои бои проводил в Австралии. В пассиве австралийца всего одно досрочное поражение (всего поражений четыре). Бам-Бам (прозвище Флэнагана) не проигрывает на протяжении последних четырёх лет. При этом Флэнаган моложе Лебедева на 10 лет. По мнению букмекеров Лебедев является фаворитом, однако не столь явным. Ставки на его победу принимаются в среднем из расчёта 1,20.

Среди прочих поединков екатеринбургского турнира рекомендуем обратить внимание на противостояние полусредневесов: небитого 23-летнего проспекта из Узбекистана Кудратилло Абдукахорова (11−0−0, 8 КО) и 30-летнего россиянина Дмитрия Михайленко (22−1−0, 10 КО). Абдукахоров является обладателем титула WBC Silver, а Михайленко носит статус временного чемпиона (в ноябре 2016 года Михайленко досрочно победил колумбийца Брейдиса Прескотта, завоевав статус временного чемпиона WBC Silver). И теперь бойцы сойдутся, чтобы выявить полновесного чемпиона.

В рамках шоу также состоится бой по правилам ММА. Считающийся перспективным 28-летний тяжеловес Иван Штырков (10−0) встретится с бывшим соперником Фёдора Емельяненко японцем Сатоси Исии (15−7). В случае успеха Уральский Халк рискует продлить серию из побед над некогда великими и ужасными бойцами (Штырков бил легендарных в своё время Джеффа Монсона, Рикко Родригеса и Антонью Силву).