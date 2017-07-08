Чудинов проведет бой с Файгенбутцем, его поединок на Красной площади отменен

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«IBF предложила нам бой с Файгенбутцем, он пройдет либо в Германии, либо в России до конца августа, — сказал Кремлев. — Запланированный на 22 июля бой Дмитрия не состоится».

30-летний Чудинов должен был провести бой 22 июля с испанцем Мариано Иларио.

В активе Чудинова 20 побед (13 — нокаутом) на профессиональном ринге, одно поражение и две ничьи. 21-летний Файгенбутц одержал победы в 26 поединках (23 — нокаутом) и потерпел поражения в двух.