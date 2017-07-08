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Несмотря на то, что фамилию 34-летнего полусредневеса называли в числе наиболее вероятных участников вечера бокса 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, он рискует пропустить это событие. По информации журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, Маттиссе проведет свой следующий бой в Аргентине и, таким образом, не будет включен в андеркард боя Головкин — Альварес.



Что касается главного боя вечера, то букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.