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https://sport.mail.ru/news/boxing/30324782/
8 июля 2017, 16:08 | Бокс | Sports.kz

Андекард боя Головкин — Альварес может лишиться Матиссе

Участие аргентинского боксера полусредней весовой категории Лукаса Мартина Маттиссе (38−4, 35 КО) в андеркарде боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) под вопросом, сообщает Sports.kz.

Участие аргентинского боксера полусредней весовой категории <span class=error>Лукаса</span> <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Маттиссе</span> (38−4 35 КО) в андеркарде боя Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) — <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 КО) под вопросом сообщает Sports.kz. Увеличить
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Несмотря на то, что фамилию 34-летнего полусредневеса называли в числе наиболее вероятных участников вечера бокса 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, он рискует пропустить это событие. По информации журналиста ESPN Сальвадора Родригеса, Маттиссе проведет свой следующий бой в Аргентине и, таким образом, не будет включен в андеркард боя Головкин — Альварес.

Что касается главного боя вечера, то букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.

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