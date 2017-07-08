Андекард боя Головкин — Альварес может лишиться Матиссе
Участие аргентинского боксера полусредней весовой категории Лукаса Мартина Маттиссе (38−4, 35 КО) в андеркарде боя Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) — Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) под вопросом, сообщает Sports.kz.
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Несмотря на то, что фамилию 34-летнего полусредневеса называли в числе наиболее вероятных участников вечера бокса 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
Что касается главного боя вечера, то букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.65, ничья — 23.
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