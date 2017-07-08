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https://sport.mail.ru/news/boxing/30324725/
8 июля 2017, 16:00 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: IBF предложила Дмитрию Чудинову провести титульный бой с немцем Файгенбутцем

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер Дмитрий Чудинов в августе может провести бой с Винcентом Файгенбутцем за принадлежащий немцу чемпионский пояс IBF Inter-Continental, данное предложение поступило от руководства Международной федерации бокса (IBF), сообщил агентству «Р-Спорт» представитель спортсмена, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

На счету 30-летнего Чудинова 20 побед (13 из них — нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражении и двух ничьих. 21-летний Файгенбутц выиграл 26 поединков (23 — нокаутом) и два проиграл.

«Международная федерация бокса (IBF) сделала нам предложение о проведении боя Дмитрия Чудинова в качестве обязательного претендента с обладателем титула IBF Inter-Continental немцем Винсентом Файгенбутцем, — сказал в телефонном разговоре Кремлев. — Мы его приняли и теперь ждем официального санкционирования поединка со стороны IBF. И после получения его сразу же приступим к переговорам с немецкой стороной».

«Поединок Чудинова предположительно может пройти в конце августа, — добавил собеседник агентства. — И, соответственно, Дмитрий не примет участия в вечере бокса, который 22 июля пройдет на Красной площади в Москве».
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