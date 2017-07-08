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https://sport.mail.ru/news/boxing/30324723/
8 июля 2017, 15:59 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Галанов получил индивидуальную лицензию на ЧМ

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Тамир Галанов получил лицензию от Европейской конфедерации бокса (EUBC) и выступит на чемпионате мира в немецком Гамбурге в весовой категории до 52 кг. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Как ранее сообщал ТАСС, индивидуальную лицензию также получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев.

«EUBC прислала нам письмо с подтверждением участия Галанова», — сказал Кремлев.

Галанов — серебряный призер чемпионата Европы — 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.

По итогам чемпионата Европы лицензии на выступление на мировом первенстве в Гамбурге завоевали Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).
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Новости Бокса

Кремлев: Российский боксер Тамир Галанов получил квоту EUBC и выступит на ЧМ

МОСКВА, 8 июл — Р-Спорт, Олег Богатов. Федерация бокса России (ФБР) получила официальное подтверждение от Европейской конфедерации бокса (EUBC) о том, что Тамиру Галанову предоставлена квота организации для выступления на предстоящем чемпионате мира в Гамбурге — в весовой категории до 52 килограммов, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
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