Российский боксер Галанов получил индивидуальную лицензию на ЧМ

Как ранее сообщал ТАСС, индивидуальную лицензию также получил бронзовый призер Олимпийских игр Виталий Дунайцев.

«EUBC прислала нам письмо с подтверждением участия Галанова», — сказал Кремлев.

Галанов — серебряный призер чемпионата Европы — 2011 в весовой категории до 48 кг. Трехкратный чемпион России. В прошлом году сменил имя с Бэлика на Тамира.

По итогам чемпионата Европы лицензии на выступление на мировом первенстве в Гамбурге завоевали Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).