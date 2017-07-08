Кремлев: Российский боксер Тамир Галанов получил квоту EUBC и выступит на ЧМ

Тамир (Бэлик) Галанов — серебряный призер чемпионата Европы 2011 года в весовой категории до 48 кг, трехкратный чемпион России. На чемпионате Европы-2017 в Харькове россиянин завершил борьбу в 1/8 турнира в весовой категории до 52 кг, уступив будущему победителю соревнований болгарину Даниэлю Асенову. Чемпионат мира пройдет в Германии в период с 25 августа по 3 сентября.

«Европейская конфедерация бокса официально сообщила нам о том, что Темиру Галанову предоставлена дополнительная квота организации и спортсмен выступит на чемпионате мира в Германии», — сказал в телефонном разговоре Кремлев.

«Мы также ожидаем в ближайшие дни официального подтверждения от AIBA (Международной ассоциации любительского бокса) о допуске к чемпионату мира и (бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира 2015 года в категории до 64 кг) Виталия Дунайцева, — добавил собеседник агентства. — Таким образом, в Германии смогут выступить девять российских боксеров».

Ранее по итогам чемпионата Европы-2017 право боксировать в Гамбурге завоевали Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 81 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).