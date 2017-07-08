Арум: Пакьяо может много заработать на реванше с Хорном

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«Он может заработать много денег на реванше с Хорном. Всё зависит от него и через две недели я буду на Филиппинах, чтобы обсудить это с ним и его женой Джинки», — приводит слова Арума Manila Bulletin.

По контракту, Пакьяо имеет право на реванш. Брисбен, в котором прошёл первый бой, может повторить любое предложение от других мест проведения. Так что реванш с высокой вероятностью пройдёт в Австралии.