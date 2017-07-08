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8 июля 2017, 13:52 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Пакьяо может много заработать на реванше с Хорном

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что матч-реванш с чемпионом WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном может принести Мэнни Пакьяо большой заработок.

Глава промоутерской компании Top <span class=error>Rank</span> Боб <span class=error>Арум</span> заявил что <nobr>матч-реванш</nobr> с чемпионом WBO в полусреднем весе <span class=error>Джеффом</span> Хорном может принести <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> большой заработок. Увеличить
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«Он может заработать много денег на реванше с Хорном. Всё зависит от него и через две недели я буду на Филиппинах, чтобы обсудить это с ним и его женой Джинки», — приводит слова Арума Manila Bulletin.

По контракту, Пакьяо имеет право на реванш. Брисбен, в котором прошёл первый бой, может повторить любое предложение от других мест проведения. Так что реванш с высокой вероятностью пройдёт в Австралии.
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