Альварес: Головкин закончит бой со мной в нокауте

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«Безусловно, я выиграю. Вне всяких сомнений, Головкин закончит бой в нокауте. Он очень сильный и агрессивный боец, выходит и ищет нокаут. Это отличает его от остальных. Это один из самых важных боёв в моей карьере, но у меня и прежде были больше бои. Мне уже доводилось драться с лучшими бойцами с самыми неприятными стилями», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.