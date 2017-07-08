Альварес: Головкин закончит бой со мной в нокауте
Мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 KO) уверен, что нокаутирует чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина (37−0, 33 KO).
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«Безусловно, я выиграю. Вне всяких сомнений, Головкин закончит бой в нокауте. Он очень сильный и агрессивный боец, выходит и ищет нокаут. Это отличает его от остальных. Это один из самых важных боёв в моей карьере, но у меня и прежде были больше бои. Мне уже доводилось драться с лучшими бойцами с самыми неприятными стилями», — приводит слова Альвареса Boxing Scene.
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