Украинец Усик получил первый номер посева на жеребьевке World Boxing Super Series
Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик посеян под первым номером на World Boxing Super Series.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Согласно рейтингу, украинец не встретится с другими чемпионами — Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC), Юниером Дортикосом (WBA) — до стадии полуфинала. Об этом сообщают boxingnews.
Таким образом, соперниками Усика могут стать — кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук и россиянин Дмитрий Кудряшов.
Жеребьевка нового грандиозного боксерского турнира — World Boxing Super Series — состоится сегодня поздно вечером в Монако. Цель соревнований — определить абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях — первом тяжелом весе и втором среднем.
В World Boxing Super Series выступят 16 боксеров, которые поборются за призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter