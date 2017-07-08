Украинец Усик получил первый номер посева на жеребьевке World Boxing Super Series

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Согласно рейтингу, украинец не встретится с другими чемпионами — Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC), Юниером Дортикосом (WBA) — до стадии полуфинала. Об этом сообщают boxingnews.

Таким образом, соперниками Усика могут стать — кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук и россиянин Дмитрий Кудряшов.

Жеребьевка нового грандиозного боксерского турнира — World Boxing Super Series — состоится сегодня поздно вечером в Монако. Цель соревнований — определить абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях — первом тяжелом весе и втором среднем.

В World Boxing Super Series выступят 16 боксеров, которые поборются за призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.