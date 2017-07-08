Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30323663/
8 июля 2017, 13:04 | Бокс | УНИАН

Украинец Усик получил первый номер посева на жеребьевке World Boxing Super Series

Украинский чемпион мира по боксу по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик посеян под первым номером на World Boxing Super Series.

Жеребьевка грандиозного боксерского турнира состоится сегодня поздно вечером в Монако. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно рейтингу, украинец не встретится с другими чемпионами — Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC), Юниером Дортикосом (WBA) — до стадии полуфинала. Об этом сообщают boxingnews.

Таким образом, соперниками Усика могут стать — кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук и россиянин Дмитрий Кудряшов.

Жеребьевка нового грандиозного боксерского турнира — World Boxing Super Series — состоится сегодня поздно вечером в Монако. Цель соревнований — определить абсолютных чемпионов мира в двух весовых категориях — первом тяжелом весе и втором среднем.

В World Boxing Super Series выступят 16 боксеров, которые поборются за призовой фонд в размере 50 миллионов долларов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
08 июля

В РФ говорят, что Путин и Трамп договорились создать канал коммуникации по урегулированию ситуации на Донбассе

С сегодняшнего дня абитуриенты из Крыма могут поступать в некоторые украинские вузы без ВНО

Меркель, Макрон и Путин согласились относительно важности внедрения режима тишины на Донбассе - СМИ