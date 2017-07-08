Боксёрский клуб. Как прошёл нелегальный бой за звание чемпиона мира
Секретный ринг, пояса с бриллиантами, виски от секунданта и аресты — всё это последний бой боксёров за титул чемпиона мира без перчаток.
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Обстановка строгой секретности
Сотни пассажиров, разместившиеся на сиденьях трёх специально подготовленных поездов, глядя в свои билеты с пустой графой «прибытие», пытались предположить, в какой же точке завершится их маршрут. Они прекрасно знали, что едут на матч за звание чемпиона мира по боксу, но не представляли себе, где же остановится их вагон. О станции прибытия знали только несколько организаторов поединка. Обстановку совершенной секретности было легко объяснить: в 1889 году боксёрские поединки без перчаток были запрещены законом во всех 38 американских штатах.
Ночные поезда, преодолев около 200 километров, привезли пассажиров из Нового Орлеана в небольшой городок Ричбург. Там, на территории одной из ферм, буквально посреди леса был установлен ринг. К девяти утра 8 июля 1889 года все 3000 болельщиков заняли свои места, а в центр вышли два мускулистых тяжеловеса, приготовившиеся биться за титул, деньги и славу. В то же время полиция штата рыскала по местным лесам в поисках места запретного сражения: губернатор Миссури Роберт Лоури обещал за арест бойцов сумасшедшие по тем временам деньги — $ 1500. В такой обстановке и начался бой за титул чемпиона мира между Джоном Салливаном и Джейком Киллрейном — последний поединок такого уровня без использования боксёрских перчаток.
Битва драгоценных поясов
В мире бокса этого поединка ждали давно. Но в его основе лежала не спортивная составляющая, а обычные злость и обида. Ещё в 1881 году Джон Салливан, уже ставший именитым чемпионом, публично оскорбил Ричарда Фокса, бизнесмена и владельца авторитетного в мире спорта издания, отказавшись отужинать с ним за одним столом в его ресторане. Фокс затаил обиду и решил отомстить. Долгое время магнат подыскивал бойца, который мог бы одолеть могучего Салливана, и в один прекрасный момент ему на глаза попался боксёр из массачусетской деревни — Джейк Киллрейн. Бизнесмен, оценив его потенциал, тут же разместил в газете материал о «Новой надежде супертяжёлого веса», способной побить Салливана. Киллрейн получил возможность тренироваться, а его целью была, по большому счёту, всего одна победа.
Киллрейн действительно был очень хорош — это подтверждала не только газета Фокса. Впрочем, поединок с Салливаном нужно было заслужить: чемпион мира и настоящая суперзвезда долгое время не обращал внимания на наглого выскочку, который неоднократно бросал ему вызов. В 1887 году представители Киллрейна и Салливана практически договорились о первом очном сражении, но в последний момент действующий чемпион отменил бой и решил биться с другим соперником. Фокс был в ярости. Он заявил, что Салливан испугался, а позже заказал для Киллрейна чемпионский пояс из серебра, инкрустированный бриллиантами. Но «битву поясов»
Алкоголизм чемпиона не сгубил
Заочное противостояние Салливана и Киллрейна зашло уже настолько далеко, что встреча на ринге просто не могла не состояться — её наметили на июль 1889 года. К важнейшему противостоянию оба боксёра готовились в Европе. Но если претендент, имевший чёткую цель, тренировался, что было мочи, то Салливан долгое время валял дурака, на классе побеждая более слабых соперников и проводя время не на тренировках, а в казино и барах. За полгода до боя чемпион уже серьёзно страдал от заболевания пищевого тракта, вызванного, вероятнее всего, пристрастием к алкоголю. Впрочем, он успел взяться за голову и ко дню поединка подошёл в отличной физической форме, удивив и зрителей, и своего соперника.
Болельщики в сумме поставили на бой более $ 500 тыс., причём на молодого, пышущего здоровьем претендента ставок было значительно больше. Однако многие из собравшихся зрителей о своих ставках пожалели ещё во время взвешивания.
Виски от секунданта
Бой проходил по старым, так называемым, «лондонским правилам». В сущности, бокс смешивался с борьбой, поскольку разрешались не только удары, но и захваты. Кстати, именно
Но даже эти два часа оказались для участников чемпионского сражения изнуряющими. Первые раунды остались за Киллрейном, однако Салливан к середине боя выровнял положение. Поговаривали, что секунданты действующего чемпиона подливали ему в чай виски, чтобы тот взбодрился, но правилами это было не запрещено. Вряд ли алкоголь стал решающим фактором — Салливан просто в тот день был сильнее. В итоге в 76-м раунде поединка опытный секундант Киллрейна Майк Донован выбросил на ринг губку, означающую прекращение боя. На глазах Донована ранее от переутомления скончались сразу два боксёра, и Киллрейн мог стать третьим. Салливан, который также едва стоял на ногах,
Аресты, штрафы, дружба
Вечером того же дня на ферме в Ричбурге уже ничего не напоминало о прошедшем здесь историческом боксёрском поединке — ринг был уничтожен, а все гости разъехались. Но полиция спустя некоторое время
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