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https://sport.mail.ru/news/boxing/30323642/
8 июля 2017, 12:58 | Бокс | Чемпионат.com

Сергей Ковалёв посетит бой Лебедев — Флэнаган

Российский боксёр полутяжёлого веса Сергей Ковалёв посетит поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе 37-летним россиянином Денисом Лебедевым (29−2−0, 22 КО) и 27-летним австралийцем Марком Флэнаганом (22−4−0, 15 КО), который пройдёт 9 июля в Екатеринбурге.

«Неделю провёл с семьёй в Москве, на выходных планирую быть в Екатринбурге на бое Лебедев — Флэнагэн», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Устьянцевым.
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