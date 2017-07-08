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https://sport.mail.ru/news/boxing/30323024/
8 июля 2017, 11:31 | Бокс | Vesti.kz

Мейвезер и МакГрегор посетят четыре города в рамках медиатура

Медиатур, приуроченный к бою между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом Мейвезером-младшим стартует 11-го июля, сообщает boxingnews24.com.

Турне боксеров начнется 11 июля. Увеличить
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В рамках международного турне спортсмены посетят четыре города за четыре дня — Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк и Лондон.

Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
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