Мейвезер и МакГрегор посетят четыре города в рамках медиатура

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В рамках международного турне спортсмены посетят четыре города за четыре дня — Лос-Анджелес, Торонто, Нью-Йорк и Лондон.

Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в Лас-Вегасе 26 августа по правилам бокса и в лимите первого среднего веса на арене T-Mobile, где еще через 20 дней состоится один из самых ожидаемых боев в боксе между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.