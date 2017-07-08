Мейвезер и МакГрегор посетят четыре города в рамках медиатура
Медиатур, приуроченный к бою между ирландской звездой UFC Конором МакГрегором и экс первым номером рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американцем Флойдом
Мейвезером-младшим стартует 11-го июля, сообщает boxingnews24.com.
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В рамках международного турне спортсмены посетят четыре города за четыре дня —
Напомним, бой Мейвезер — МакГрегор пройдет в
Минимальная цена одного билета на бой Мейвезер — МакГрегор составляет 2 200 долларов, а максимальная — 70 879 долларов. Самые дорогие места — в рингсайде.
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