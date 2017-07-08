Альварес назвал отличие Головкина от других бойцов

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— Он очень сильный и агрессивный боец. Он выходит и ищет нокаута. Это отличает его от других боксеров. Бой с Головкиным будет одним из важнейших в моей карьере, но я и раньше проводил значимые поединки. Но без сомнения, этот бой — один из самых больших на данном этапе моей карьеры.

В прошлом я дрался с лучшими соперниками, боксерами со сложными стилями. Мы проведем всю необходимую подготовку, так как знаем, что это новый вызов и жесткий бой, но мы выйдем победителями, — цитирует «Канело» Boxingscene.com.