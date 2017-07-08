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https://sport.mail.ru/news/boxing/30322707/
8 июля 2017, 10:08 | Бокс | Vesti.kz

Альварес заявил о желании провести реванш с Мейвезером

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес заявил, что в будущем хотел бы провести реванш против американца Флойда Мейвезера-младшего, передает allboxing.ru.

Мексиканец считает что все пошло бы <nobr>по-другому.</nobr> Увеличить
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«Если бы появилась возможность встретиться с Мейвезером еще раз, я бы с удовольствием принял ее. И могу сказать, что на этот раз все было бы совсем иначе, чем было несколько лет назад», — сказал «Канело».

Напомним, Альварес проиграл Мейвезеру решением судей в 2013 году, потерпев первое и единственное поражение в карьере. 16 сентября в Лас-Вегасе Альваресу предстоит бой с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным. На этот поединок распроданы все билеты.
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