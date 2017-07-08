Альварес заявил о желании провести реванш с Мейвезером

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«Если бы появилась возможность встретиться с Мейвезером еще раз, я бы с удовольствием принял ее. И могу сказать, что на этот раз все было бы совсем иначе, чем было несколько лет назад», — сказал «Канело».