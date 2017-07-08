Тренер «Астана Арланс» назвал замену Василию Левиту в финале WSB

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— Василия Левита не будет. Он отказался, — поделился Акурпеков, комментируя участие титулованного боксер в финале Всемирной серии бокса.

— Есть информация, что у него травма… Из-за этого он отказался от участия в этом матче.

— Не могу ничего сказать… Это нужно уточнить у главного тренера сборной или у личного тренера.

— А кто заменит Василия в финале?

— Антон Пинчук.

Напомним, ранее появилась информация, что опытный тяжеловес Василий Левит может усилить профессиональный клуб «Астана Арланс» в финале Всемирной серии бокса с командой «Куба Домадорес». Должен стать казахстанец и основным кандидатом на «золото» чемпионата мира в Германии, который стартует в конце августа.