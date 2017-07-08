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8 июля 2017, 10:05 | Бокс | Vesti.kz

Олимпийский призер Василий Левит получил травму и не сможет выступить в финале WSB за «Астана Арланс»

Личный тренер призера Олимпиады-2016 Василия Левита Александр Стрельников рассказал корреспонденту Vesti.kz о повреждении подопечного, а также поделился планами восстановления.

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— Александр Владимирович, есть информация, что Василий получил травму и не выступит в финале WSB за «Астана Арланс».

— Да, он не сможет выступить. У него трещина. Наложили гипс. Дай Бог, чтобы успел восстановиться к чемпионату мира.

— А какие сроки восстановления?

— Сейчас он уедет на сбор ОФП. Будет работать на ноги и остальные группы мышц. А когда гипс снимут, будет полноценно работать. Процесс восстановления зависит от того, как заживет рука. А работать все равно нужно — даже с больной рукой.

— Трещина серьезная?

— Я не врач. Я не буду говорить о его серьезности. Но боксировать он не может. Он в гипсе.

Напомним, ранее появилась информация, что опытный тяжеловес Василий Левит может усилить профессиональный клуб «Астана Арланс» в финале Всемирной серии бокса с командой «Куба Домадорес». Называют Левита и главным кандидатом на медали чемпионата мира-2017, который начнется в конце августа в Германии.

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