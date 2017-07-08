Лебедев против австралийского «Бам-Бама»
Российский боксер Денис Лебедев проведет поединок с австралийцем Марком Флэнаганом 9 июля в Екатеринбурге.
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Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе проведет добровольную защиту титула WBA Super против австралийца Марка Флэнагана — боксера не очень известного, но и еще менее титулованного. Для россиянина этот бой станет 32-м в профессиональной карьере. Пока что в послужном списке россиянина 29 побед (22 нокаутом) и два поражения, последнее из которых случилось в прошлом году. Ожидается, что победитель боя встретится с регулярным чемпионом WBA, которым сейчас является кубинец Юниер Дортикос, в течение 120-дневного срока.
КАК ЛЕБЕДЕВ ГОТОВИЛСЯ К БОЮ?
В своем последнем бою 3 декабря Денис Лебедев проиграл по очкам раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, уступив ему пояс IBF. Титул WBA Super он сохранил за собой, так как его на кон в поединке решили не выставлять. В итоге Лебедев оказался в неоднозначной ситуации — с одной стороны, поражение и потеря титула, которые требуют определенной реабилитации после себя, как ни крути. С другой — он
Сам боксер не думает о своем статусе фаворита, приводя в пример яркие бои прошлого, где побеждали не те, на кого делали ставки, но при этом намерен показать красивый бокс. Пусть поединок — промежуточный, но он подготовит почву для следующих и более интересных поединков.
Проводя бой с Флэнаганом, Лебедев упускает новый проект — Всемирную боксерскую суперсерию, где соберутся многие лучшие представители крузервейта, в том числе и действующие обладатели поясов, а призовой фонд составит 50 миллионов долларов. Промоутерская компания решила командировать туда другого представителя первого тяжелого веса — Дмитрия Кудряшова. При этом формат турнира пока до конца не ясен: будут ли санкционированы бои в рамках суперсерии в качестве добровольных защит и объединительных боев, или же каждый останется при своем?
Во многом
КТО ТАКОЙ МАРК ФЛЭНАГАН
Австралийскому боксеру 27 лет, за свою карьеру он провел 26 боев — в 22-х победил (15 нокаутом) и четыре проиграл. Серьезных и титулованных соперников в его карьере не было — бой с Лебедевым станет первым. Едва ли вы слышали хотя бы одно имя из числа его последних соперников, однако примечательно, что свои последние пять боев он закончил досрочно — нокаутом или техническим нокаутом. Для боксера по прозвищу
В рейтингах Флэнаган находится около десятки, и в случае победы, конечно, ворвется в топ-10. Но мало кто считает его фаворитом. Разница в классе видна невооруженным глазом, поэтому бой может оказаться очень скоротечным.
В этот же вечер Дмитрий Михайленко поспорит за титул WBC Silver с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Также в андеркарде выступят Павел Маликов, Марк Урванов, Мухаммадхуча Якубов, Заур Абдуллаев.
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