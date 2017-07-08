Лебедев против австралийского «Бам-Бама»

Чемпион мира WBA в первом тяжелом весе проведет добровольную защиту титула WBA Super против австралийца Марка Флэнагана — боксера не очень известного, но и еще менее титулованного. Для россиянина этот бой станет 32-м в профессиональной карьере. Пока что в послужном списке россиянина 29 побед (22 нокаутом) и два поражения, последнее из которых случилось в прошлом году. Ожидается, что победитель боя встретится с регулярным чемпионом WBA, которым сейчас является кубинец Юниер Дортикос, в течение 120-дневного срока.

В поединке против Мурата ГАССИЕВА Денис ЛЕБЕДЕВ (слева направо) лишился пояса IBF. Спорт-Экспресс

КАК ЛЕБЕДЕВ ГОТОВИЛСЯ К БОЮ?

В своем последнем бою 3 декабря Денис Лебедев проиграл по очкам раздельным решением судей соотечественнику Мурату Гассиеву, уступив ему пояс IBF. Титул WBA Super он сохранил за собой, так как его на кон в поединке решили не выставлять. В итоге Лебедев оказался в неоднозначной ситуации — с одной стороны, поражение и потеря титула, которые требуют определенной реабилитации после себя, как ни крути. С другой — он по-прежнему остался обладателем чемпионского пояса, и обязательств по нему у спортсмена не убавилось. Для полноты картины стоит добавить к этому непростые личные обстоятельства в семье боксера. Тем не менее, как заявляют в команде спортсмена, сам процесс подготовки, прошел по плану.

Сам боксер не думает о своем статусе фаворита, приводя в пример яркие бои прошлого, где побеждали не те, на кого делали ставки, но при этом намерен показать красивый бокс. Пусть поединок — промежуточный, но он подготовит почву для следующих и более интересных поединков.

Проводя бой с Флэнаганом, Лебедев упускает новый проект — Всемирную боксерскую суперсерию, где соберутся многие лучшие представители крузервейта, в том числе и действующие обладатели поясов, а призовой фонд составит 50 миллионов долларов. Промоутерская компания решила командировать туда другого представителя первого тяжелого веса — Дмитрия Кудряшова. При этом формат турнира пока до конца не ясен: будут ли санкционированы бои в рамках суперсерии в качестве добровольных защит и объединительных боев, или же каждый останется при своем?

Во многом из-за этой неопределенности Лебедев и не стал рисковать, продолжив выполнять обязательства по линии WBA, титулом которой он владеет. К тому же, несмотря на частые вопросы об окончании карьеры, он по-прежнему говорит о своих планах объединять титулы. В этом контексте не исключен и вариант реванша с Гассиевым, кроме того, есть Александр Усик и Майрис Бриедис. Если суперсерия не станет помехой, в конце года или в следующем году мы, возможно, увидим напротив нашего чемпиона более интересных соперников, чем Флэнаган.

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КТО ТАКОЙ МАРК ФЛЭНАГАН

Австралийскому боксеру 27 лет, за свою карьеру он провел 26 боев — в 22-х победил (15 нокаутом) и четыре проиграл. Серьезных и титулованных соперников в его карьере не было — бой с Лебедевым станет первым. Едва ли вы слышали хотя бы одно имя из числа его последних соперников, однако примечательно, что свои последние пять боев он закончил досрочно — нокаутом или техническим нокаутом. Для боксера по прозвищу Бам-Бам это будет первый бой за границей, однако он признавался, что это, так же как и статус андердога в поединке, на него ничуть давит.

В рейтингах Флэнаган находится около десятки, и в случае победы, конечно, ворвется в топ-10. Но мало кто считает его фаворитом. Разница в классе видна невооруженным глазом, поэтому бой может оказаться очень скоротечным.

В этот же вечер Дмитрий Михайленко поспорит за титул WBC Silver с Кудратилло Абдукахоровым из Узбекистана. Также в андеркарде выступят Павел Маликов, Марк Урванов, Мухаммадхуча Якубов, Заур Абдуллаев.