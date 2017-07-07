Василий Левит травмирован и не выступит в финале WSB
Выступающий в весовой категории до 91 килограмма Василий Левит не поможет «Astana Arlans» в финале Всемирной серии бокса, пишет Sports.kz.
Как стало известно нашему сайту, Левит получил травму, у него в руке трещина, и сейчас он находится в гипсе.
Стоит отметить, что Левит в противостоянии с «Cuba Domadores» должен был заменить Антона Пинчука, проигравшего два последних боя турнира.
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