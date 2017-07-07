На бой Головкин — Альварес распроданы все билеты
Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса полностью распроданы более чем за два месяца до его проведения. Таким образом, на
T-Mobile арене будет аншлаг.
«Любители бокса понимают, что это будет самый большой поединок за последнее время. Все, кто будет присутствовать 16 сентября на арене
Поскольку мы хотим, чтобы как можно больше людей в
Напомним, накануне было объявлено о том, что практически все билеты были распроданы. По информации, предоставленной президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, в наличие оставалось чуть больше тысячи билетов.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в
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