На бой Головкин - Альварес распроданы все билеты

«Любители бокса понимают, что это будет самый большой поединок за последнее время. Все, кто будет присутствовать 16 сентября на арене T-Mobile, испытают особенные и острые ощущения от того зрелища, которое дадут две самые большие звезды. Причем случится это единственный раз в жизни.

Поскольку мы хотим, чтобы как можно больше людей в Лас-Вегасе провели День Независимости Мексики за просмотром величайшей битвы, мы в скором времени объявим о месте дополнительного закрытого показа, — сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, накануне было объявлено о том, что практически все билеты были распроданы. По информации, предоставленной президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, в наличие оставалось чуть больше тысячи билетов.