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https://sport.mail.ru/news/boxing/30319826/
7 июля 2017, 19:59 | Бокс | Vesti.kz

На бой Головкин — Альварес распроданы все билеты

Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF, IBO казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса полностью распроданы более чем за два месяца до его проведения. Таким образом, на T-Mobile арене будет аншлаг.

«Любители бокса понимают, что это будет самый большой поединок за последнее время. Все, кто будет присутствовать 16 сентября на арене T-Mobile, испытают особенные и острые ощущения от того зрелища, которое дадут две самые большие звезды. Причем случится это единственный раз в жизни.

Поскольку мы хотим, чтобы как можно больше людей в Лас-Вегасе провели День Независимости Мексики за просмотром величайшей битвы, мы в скором времени объявим о месте дополнительного закрытого показа, — сообщил глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, накануне было объявлено о том, что практически все билеты были распроданы. По информации, предоставленной президентом промоутерской компании Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, в наличие оставалось чуть больше тысячи билетов.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Телеканал HBO будет транслировать его в США через систему платных трансляций.
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