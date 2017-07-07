Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30316287/
7 июля 2017, 14:54 | Бокс | Чемпионат.com

Хан: Пакьяо проиграл Хорну лишь на бумаге

Британский боксёр Амир Хан прокомментировал спорное поражение филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна в бою, состоявшемся 2 июля в Брисбене (Австралия).

Британский боксёр <span class=error>Амир</span> Хан прокомментировал спорное поражение филиппинского боксёра <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> от австралийца <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Хорна</span> в бою состоявшемся 2 июля в Брисбене (Австралия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я не считаю, что Пакьяо проиграл, он проиграл лишь на бумаге. Это бокс, такое случалось и со мной. Такое случалось со многими боксёрами. Не стоит на это дуться. Необходимо просто вернуться, провести реванш и побить его.

Мы все знаем, что Мэнни лучше как боец. Я просто думаю, что он должен вернуться и нокаутировать его. Потому что иногда сражаться с кем-то на его территории довольно сложно из-за преимущества, которое имеет твой соперник», — цитирует Хана BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Казахстан стал вторым после Узбекистана в командном зачете ЧА по боксу среди молодежи

Казахстан стал вторым после Узбекистана в командном зачете ЧА по боксу среди молодежи

В Бангкоке завершилось первенство Азии по боксу среди молодежи, по итогам которого сборная Казахстана взяла две золотые, две серебряные и четыре бронзовых медали, сообщается на официальном сайте КФБ.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО