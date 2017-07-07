Хан: Пакьяо проиграл Хорну лишь на бумаге

«Я не считаю, что Пакьяо проиграл, он проиграл лишь на бумаге. Это бокс, такое случалось и со мной. Такое случалось со многими боксёрами. Не стоит на это дуться. Необходимо просто вернуться, провести реванш и побить его.



Мы все знаем, что Мэнни лучше как боец. Я просто думаю, что он должен вернуться и нокаутировать его. Потому что иногда сражаться с кем-то на его территории довольно сложно из-за преимущества, которое имеет твой соперник», — цитирует Хана BoxingScene.