Хан: Пакьяо проиграл Хорну лишь на бумаге
Британский боксёр Амир Хан прокомментировал спорное поражение филиппинского боксёра Мэнни Пакьяо от австралийца Джеффа Хорна в бою, состоявшемся 2 июля в Брисбене (Австралия).
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«Я не считаю, что Пакьяо проиграл, он проиграл лишь на бумаге. Это бокс, такое случалось и со мной. Такое случалось со многими боксёрами. Не стоит на это дуться. Необходимо просто вернуться, провести реванш и побить его.
Мы все знаем, что Мэнни лучше как боец. Я просто думаю, что он должен вернуться и нокаутировать его. Потому что иногда сражаться с
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