Первая встреча бойцов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли в рамках их совместного медиатура, где специально на поле будет возведена сцена для дуэли взглядов. По информации британских СМИ, на пресс-конференцию смогут бесплатно попасть около десяти тысяч болельщиков. Однако точная дата этой пресс-конференции пока не называется. После Лондона соперники должны будут пообщаться с прессой и болельщиками в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Отметим, что поединок Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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