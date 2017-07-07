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https://sport.mail.ru/news/boxing/30314450/
7 июля 2017, 12:58 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Проморолик к супер бою Мейвезер — Макгрегор

На популярном youtube-канале gorillaproductions03, посвященному боксу, вышел промо-ролик к предстоящему мега поединку Мейвезер — Макгрегор.

На популярном видеохостинге Youtube появился <nobr>промо-ролик</nobr> к нашумевшему поединку. Увеличить
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Первая встреча бойцов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли в рамках их совместного медиатура, где специально на поле будет возведена сцена для дуэли взглядов. По информации британских СМИ, на пресс-конференцию смогут бесплатно попасть около десяти тысяч болельщиков. Однако точная дата этой пресс-конференции пока не называется. После Лондона соперники должны будут пообщаться с прессой и болельщиками в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Отметим, что поединок Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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