Проморолик к супер бою Мейвезер — Макгрегор
На популярном
youtube-канале gorillaproductions03, посвященному боксу, вышел промо-ролик к предстоящему мега поединку Мейвезер — Макгрегор.
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Первая встреча бойцов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли в рамках их совместного медиатура, где специально на поле будет возведена сцена для дуэли взглядов. По информации британских СМИ, на
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