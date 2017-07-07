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https://sport.mail.ru/news/boxing/30313923/
7 июля 2017, 12:29 | Бокс | Чемпионат.com

Хан: После того как Мейвезер побьёт Макгрегора, мы можем с ним сразиться

Британский боксёр Амир Хан продолжает верить в то, что может заполучить бой с Флойдом Мейвезером-младшим, который решил вернуться на ринг ради поединка с Конором Макгрегором.

«Бой между этими двоими — это бизнес-проект. На данный момент MMA и UFC показывают хорошие результаты по трансляциям на телевизоре по системе pay-per-view. Бокс тоже идёт хорошо, но демонстрирует некоторый спад. Мы не получаем того количества платных подписок на бой, к которому привыкли. На данный момент объединить оба этих вида спорта — это здорово, и для бокса это играет большую роль, чем для MMA.

Когда Мейвезер побьёт Макгрегора, что он, как я думаю, сделает, наш бой может быть возможен. Он действительно может случиться. Для меня ещё остались некоторые большие бои. С Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо…» — цитирует Хана BoxingScene.

Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
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