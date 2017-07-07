Хан: После того как Мейвезер побьёт Макгрегора, мы можем с ним сразиться
Британский боксёр Амир Хан продолжает верить в то, что может заполучить бой с Флойдом
Мейвезером-младшим, который решил вернуться на ринг ради поединка с Конором Макгрегором.
«Бой между этими двоими — это
Когда Мейвезер побьёт Макгрегора, что он, как я думаю, сделает, наш бой может быть возможен. Он действительно может случиться. Для меня ещё остались некоторые большие бои. С Флойдом Мейвезером, Мэнни Пакьяо…» — цитирует Хана BoxingScene.
Бой Мейвезер — Макгрегор состоится 26 августа в
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