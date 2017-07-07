Поветкин вернулся в рейтинг IBF
Российский супертяжеловес Александр Поветкин вернулся в рейтинг Международной федерации бокса (IBF).
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В последней версии рейтинга Александр занимает тринадцатое место. 1 июля в Москве в поединке против украинца Андрея Руденко Поветкин завоевал вакантные титулы WBO International и WBA
Перед этим боем Александр успешно прошел добровольное предматчевое
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