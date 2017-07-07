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https://sport.mail.ru/news/boxing/30311557/
7 июля 2017, 9:51 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Поветкин вернулся в рейтинг IBF

Российский супертяжеловес Александр Поветкин вернулся в рейтинг Международной федерации бокса (IBF).

Российский <span class=error>супертяжеловес</span> Александр <span class=error>Поветкин</span> вернулся в рейтинг Международной федерации бокса (IBF). Увеличить
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В последней версии рейтинга Александр занимает тринадцатое место. 1 июля в Москве в поединке против украинца Андрея Руденко Поветкин завоевал вакантные титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

Перед этим боем Александр успешно прошел добровольное предматчевое допинг-тестирование Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA), что позволило российскому боксеру драться за титулы WBA и WBO. В рейтинге авторитетного американского журнала The Ring Magazine Александр Поветкин занимает сейчас седьмое место.
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