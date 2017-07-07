Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с Уордом
МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.
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Видимо, что-то случилось...
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«На данный момент у нас нет ответа», — сказала Дува.
Ранее стало известно, что Ковалев подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат боя с Уордом.
Ковалев уступил Уорду в
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