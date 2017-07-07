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https://sport.mail.ru/news/boxing/30311252/
7 июля 2017, 9:10 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с Уордом

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя против американца Андре Уорда. Об этом ТАСС заявила глава компании Main Events Кэти Дува.

Ранее россиянин подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат поединка с американцем. Увеличить
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«На данный момент у нас нет ответа», — сказала Дува.

Ранее стало известно, что Ковалев подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат боя с Уордом.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской ассоциации и Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были ниже пояса.
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