Боксер Ковалев пока не получил ответ по апелляции на результат боя с Уордом

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«На данный момент у нас нет ответа», — сказала Дува.

Ранее стало известно, что Ковалев подал протест в Атлетическую комиссию штата Невада на результат боя с Уордом.