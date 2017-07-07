Мейвезер-старший: В бою против МакГрегора вы все увидите кое-что новое от Флойда

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«Флойд определенно кое-что приготовит для Конора МакГрегора, — говорит Мейвезер-старший в интервью NBC Sports Radio. — У меня тоже имеется несколько сюрпризов для МакГрегора. Есть несколько вещей, которые я хочу преподнести Конору и несколько вещей хочет сделать Флойд.

Позвольте мне кое-что сказать. Даже если это дойдет до финального гонга, Флойд выпорет ему задницу. Это то, что произойдет. Флойд сделает это любым путем, каким захочет. Никто не скажет, что я неправ, потому что они знают, что МакГрегор будет избит. Вы можете поверить мне, вы все увидите кое-что новое в этом бою. Вы увидите что-то, что Флойд еще не показывал.