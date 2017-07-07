Мейвезер-старший: В бою против МакГрегора вы все увидите кое-что новое от Флойда
Отец и тренер Флойда
Мейвезера-младшего Флойд Мейвезер-старший высказался о грядущем поединке своего сына против чемпиона UFC в легком весе ирландского бойца Конора МакГрегора, сообщает Allboxing.ru.
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«Флойд определенно
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Напомним, что бой Мейвезер — МакГрегор пройдет по правилам бокса в лимите первого среднего веса в
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