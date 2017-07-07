Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30310372/
7 июля 2017, 7:57 | Бокс | Vesti.kz

Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс свой следующий бой проведет против американца Вилли Монро-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Данный соперник в своей карьере встречался с Геннадием Головкиным. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок состоится 16 сентября в Лондоне на арене «Коппер-Бокс». В этот же день в Лас-Вегасе встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Стоит отметить, что именно титула WBO не хватает казахстанскому боксеру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Напомним, что первоначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина.

Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провел в сентябре минувшего года, одержав победу единогласным решением судей над своим соотечественником Габриэлом Росадо. В мае 2015 года Монро встречался с Головкиным и потерпел досрочное поражение в шестом раунде.

Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел российского боксер Артура Акавова. Добавим, что британский боксер перед этим поединком сел на диету.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Мейвезер-старший: В бою против МакГрегора вы все увидите кое-что новое от Флойда

Мейвезер-старший: В бою против МакГрегора вы все увидите кое-что новое от Флойда

Отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего Флойд Мейвезер-старший высказался о грядущем поединке своего сына против чемпиона UFC в легком весе ирландского бойца Конора МакГрегора, сообщает Allboxing.ru.
Еще 7 новостей  Все новости
7 июля

"Барыс" подписал защитника из московского "Динамо" и обладателя Кубка Братины

Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября

"Кайрат" и "Иртыш" узнали соперников по второму раунду Лиги Европы