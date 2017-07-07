Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс свой следующий бой проведет против американца Вилли
Монро-младшего, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Поединок состоится 16 сентября в Лондоне на арене «Коппер-Бокс». В этот же день в
Напомним, что первоначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина.
Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провел в сентябре минувшего года, одержав победу единогласным решением судей над своим соотечественником Габриэлом Росадо. В мае 2015 года Монро встречался с Головкиным и потерпел досрочное поражение в шестом раунде.
Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел российского боксер Артура Акавова. Добавим, что британский боксер перед этим поединком сел на диету.
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