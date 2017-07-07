Стал известен соперник Билли Джо Сондерса по бою 16 сентября

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок состоится 16 сентября в Лондоне на арене «Коппер-Бокс». В этот же день в Лас-Вегасе встретятся чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль «Канело» Альварес. Стоит отметить, что именно титула WBO не хватает казахстанскому боксеру, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Напомним, что первоначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменен в связи с арестом грузина.

Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провел в сентябре минувшего года, одержав победу единогласным решением судей над своим соотечественником Габриэлом Росадо. В мае 2015 года Монро встречался с Головкиным и потерпел досрочное поражение в шестом раунде.

Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел российского боксер Артура Акавова. Добавим, что британский боксер перед этим поединком сел на диету.