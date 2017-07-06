Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30305976/
6 июля 2017, 17:57 | Бокс | ТАСС

Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с Поветкина

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная боксерская федерация (IBF) сняла все обвинения с российского супертяжеловеса Александра Поветкина и вернула его в рейтинг. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг где российский боксер занял 13-е место. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место.

«Да, это так. Еще одна боксерская федерация сняла с Поветкина все обвинения», — сказал Рябинский.

Поветкин 1 июля в Москве победил украинца Андрея Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.

В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года — претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF. WBO отказалась возвращать его в свой рейтинговый зачет, однако в настоящий момент WBO и WBA позволили россиянину вернуться в свои рейтинги. WBC рассматривает апелляцию команды Поветкина на бессрочное отстранение от проведения поединков под эгидой организации.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
6 июля

Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018 по футболу в России

Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии

Исполком МОК утвердил программу Олимпийских игр 2020 года