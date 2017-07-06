Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с Поветкина

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Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место.

«Да, это так. Еще одна боксерская федерация сняла с Поветкина все обвинения», — сказал Рябинский.

Поветкин 1 июля в Москве победил украинца Андрея Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.