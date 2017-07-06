Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с Поветкина
МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная боксерская федерация (IBF) сняла все обвинения с российского супертяжеловеса Александра Поветкина и вернула его в рейтинг. Об этом ТАСС заявил глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее IBF вернула Поветкина в свой рейтинг, где российский боксер занял 13-е место.
«Да, это так. Еще одна боксерская федерация сняла с Поветкина все обвинения», — сказал Рябинский.
Поветкин 1 июля в Москве победил украинца Андрея Руденко в бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа позволит россиянину войти в рейтинги данных организаций.
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера после того, как в
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