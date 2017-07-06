Боксер Лебедев заявил, что не настраивается на нокаут в бою против Флэнэгана

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Титульный поединок Лебедев — Флэнэган пройдет 9 июля в Екатеринбурге.

«Очень часто слышу этот вопрос, но отвечаю на него как большинство. Никогда не настраиваюсь на нокаут, это плохая штука. Я выйду, чтобы показать то, на что наработал, и постараюсь доставить зрителям удовольствие», — сказал Лебедев.

В активе 37-летнего Лебедева 29 побед (22 нокаутом) и три поражения. На счету 26-летнего Флэнэгана 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.