Фредди Роуч признал царивший бардак в углу Пакьяо во время боя с Хорном

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Роуч не стал говорить об отсутствии стратегии, но дал понять, что члены команды Мэнни не давали ему полноценно заниматься своими обязанностями.

«Очень трудно (работать), когда Бубой (Фернандес) постоянно орет, а Мигель (Диас) говорит мне, что он должен быть в ринге, чтобы трудиться над рассечениями. В такой атмосфере было крайне непросто донести до Мэнни, что ему нужно делать. Мигель стареет, и ему уже сложно забраться в ринг и вылезти из него, а Бубой всегда перевозбуждается. В этом углу всегда было сложно взять ситуацию под свой полный контроль», — цитирует слова Фредди vRINGe.com со ссылкой на USA Today.

Отметим, что 2 апреля в Брисбене (Австралия) Джефф Хорн завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив Мэнни Пакьяо единогласным решением судей.