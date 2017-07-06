Открытая тренировка боксера Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогоды
В четверг на Среднем Урале прошли сильные дожди, в некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Открытая тренировка российского боксера Дениса Лебедева отменена
По данным свердловского Гидрометцентра, 6 июля почти на всей территории Среднего Урала прошли дожди при ветре с порывами до 23 м/с. В некоторых районах выпала почти треть месячной нормы осадков. Улучшение погоды ожидается только к
«В связи с резким похолоданием и непрекращающимся дождем организаторы “Недели мужества” приняли решение о корректировке программы мероприятия на 6 июля. В частности, отменена открытая тренировка участников матчевой встречи Россия — Япония, в которой должен был принять участие российский боксер Денис Лебедев», — сообщили в
«Суперчемпион» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Лебедев 9 июля в Екатеринбурге проведет бой против австралийца Марка Флэнэгана.
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