Поветкин вошел в топ-10 рейтинга тяжеловесов журнала The Ring
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин, выступающий в супертяжелой весовой категории, вошел в первую десятку рейтинга тяжеловесов журнала The Ring. Обновленный рейтинг опубликован на сайте издания.
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Поветкин занимает седьмое место в рейтинге.
В ночь на 2 июля 37-летний россиянин решением судей победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA), который прошел в Москве.
Первое место в обновленном рейтинге издания занимает чемпион WBA и Международной боксерской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа, на второй строчке находится обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер, на третьей — украинец Владимир Кличко. Титулом чемпиона The Ring в тяжелом весе владеет приостановивший карьеру
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против Уайлдера после того, как в
Журнал The Ring был основан в 1922 году.
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