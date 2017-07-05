К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Думаю, это будет взрывной бой. Я склоняюсь к GGG. Но не потому, что “Канело” плохой боксер — просто мне кажется, Головкин лучше», — написал Малиньяджи в твиттере.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,67.