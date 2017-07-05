Эксперт CBS Sports сделал прогноз на бой Головкин — Альварес
Американский боксер и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Думаю, это будет взрывной бой. Я склоняюсь к GGG. Но не потому, что “Канело” плохой боксер — просто мне кажется, Головкин лучше», — написал Малиньяджи в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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