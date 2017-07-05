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https://sport.mail.ru/news/boxing/30294948/
5 июля 2017, 19:33 | Бокс | Sports.kz

Эксперт CBS Sports сделал прогноз на бой Головкин — Альварес

Американский боксер и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американский боксер и аналитик CBS Sports Пол Малиньяджи поделился мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Думаю, это будет взрывной бой. Я склоняюсь к GGG. Но не потому, что “Канело” плохой боксер — просто мне кажется, Головкин лучше», — написал Малиньяджи в твиттере.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,67.

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