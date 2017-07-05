Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30294162/
5 июля 2017, 18:43 | Бокс | Чемпионат.com

WBO не намерена расследовать решение судей в бою Пакьяо — Хорн

Всемирная боксёрская организация не собирается расследовать решение судей в поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна.

Всемирная боксёрская организация не собирается расследовать решение судей в поединке <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> и <span class=error>Джеффа</span> <span class=error>Хорна</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судьи единогласно присудили победу Хорну, после чего филиппинский совет по играм и развлечениям подал в WBO запрос о пересмотре решения.

«Решения рефери или судей не могут быть отменены, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов, которых в бою Пакьяо — Хорн не было. В их контракте есть пункт о реванше, в соответствии с которым будет действовать WBO, если промоутеры решат его применить», — приводит текст ответа WBO Boxing Scene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО