WBO не намерена расследовать решение судей в бою Пакьяо — Хорн
Всемирная боксёрская организация не собирается расследовать решение судей в поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна.
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Судьи единогласно присудили победу Хорну, после чего филиппинский совет по играм и развлечениям подал в WBO запрос о пересмотре решения.
«Решения рефери или судей не могут быть отменены, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов, которых в бою Пакьяо — Хорн не было. В их контракте есть пункт о реванше, в соответствии с которым будет действовать WBO, если промоутеры решат его применить», — приводит текст ответа WBO Boxing Scene.
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