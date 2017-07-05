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https://sport.mail.ru/news/boxing/30292037/
5 июля 2017, 15:48 | Бокс | ТАСС

Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в Сочи

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России имеет хорошие шансы на победу в выборах организатора чемпионата мира 2019 года среди мужчин. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

<nobr>Вице-премьер </nobr>РФ заявил что сейчас сложно <nobr>что-то </nobr>прогнозировать. Увеличить
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«Сейчас сложно что-то прогнозировать, конкуренция достаточно высокая, — сказал Мутко. — Будем работать, чтобы сегодня любители бокса могли порадоваться участию здесь в соревнованиях выдающихся боксеров. Тем более, что в последние годы нас радуют наши боксеры, у нас есть олимпийские чемпионы — тот же Женя Тищенко, и чемпионы мира. Надеюсь, что мы сможем успешно провести эту заявку».

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин в Сочи.
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