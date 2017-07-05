Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в Сочи
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федерация бокса России имеет хорошие шансы на победу в выборах организатора чемпионата мира 2019 года среди мужчин. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин в Сочи.
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