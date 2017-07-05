Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в Сочи

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«Сейчас сложно что-то прогнозировать, конкуренция достаточно высокая, — сказал Мутко. — Будем работать, чтобы сегодня любители бокса могли порадоваться участию здесь в соревнованиях выдающихся боксеров. Тем более, что в последние годы нас радуют наши боксеры, у нас есть олимпийские чемпионы — тот же Женя Тищенко, и чемпионы мира. Надеюсь, что мы сможем успешно провести эту заявку».

Как ранее сообщал ТАСС, Федерация бокса России подала заявку на проведение чемпионата мира 2019 года среди мужчин в Сочи.