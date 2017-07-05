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https://sport.mail.ru/news/boxing/30291470/
5 июля 2017, 15:12 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Пакьяо не тот, каким был год назад

Американский промоутер Боб Арум отметил, что Мэнни Пакьяо не выглядел в бою с Джеффом Хорном таким хорошим бойцом, каким был год назад.

Пока Арум не может сказать, воспользуется ли Пакьяо своим правом на реванш с Хорном, от которого потерпел поражение по очкам в июле в Австралии.

«Прежде всего я должен узнать, хочет ли Мэнни продолжать драться. В бою с Хорном были некоторые тревожные признаки. Сидя в рингсайде, я сказал, что это не тот же Мэнни, которого я видел год назад. Вы не можете работать сенатором и совмещать это с работой боксёром на полставки. И он не молодеет, а становится старше», — цитирует Арума BoxingScene.
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