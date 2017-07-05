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https://sport.mail.ru/news/boxing/30289692/
5 июля 2017, 13:32 | Бокс | ТАСС

Промоутеры Кудряшова подтвердили участие во Всемирной суперсерии бокса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Об этом сообщает пресс-служба компании «Мир бокса».

«Я пройду весь путь к четырем титулам и призу Мохаммеда Али, — сказал Кудряшов. — В турнире много чемпионов и экс- чемпионов, но ни у кого нет такого процента побед нокаутом. Я с большим уважением отношусь ко всем участникам, но любой, оказавшийся на моем пути, будет нокаутирован».

Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг.

Всемирная суперсерия бокса — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.
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Новости Бокса

Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной боксёрской суперсерии

Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной боксёрской суперсерии

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов решил принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, в рамках которой выступят чемпионы Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик.
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