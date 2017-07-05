Промоутеры Кудряшова подтвердили участие во Всемирной суперсерии бокса

«Я пройду весь путь к четырем титулам и призу Мохаммеда Али, — сказал Кудряшов. — В турнире много чемпионов и экс- чемпионов, но ни у кого нет такого процента побед нокаутом. Я с большим уважением отношусь ко всем участникам, но любой, оказавшийся на моем пути, будет нокаутирован».

Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг.