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https://sport.mail.ru/news/boxing/30289457/
5 июля 2017, 13:10 | Бокс | Чемпионат.com

Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной боксёрской суперсерии

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов решил принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, в рамках которой выступят чемпионы Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик.

Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий <span class=error>Кудряшов</span> решил принять участие в турнире Всемирной боксёрской <span class=error>суперсерии</span> в рамках которой выступят чемпионы Александр Усик (WBO) <span class=error>Майрис</span> <span class=error>Бриедис</span> (WBC) <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> (IBF) и <span class=error>Юниер</span> <span class=error>Дортикос</span> (WBA Regular) а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик. Увеличить
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«Турнир заполнен чемпионами, но ни у кого нет лучшего коэффициента побед нокаутами, чем у меня. Я очень уважаю своих коллег, но тот, кто встанет у меня на пути, будет нокаутирован», — сказал Кудряшов, слова которого приводит BoxingScene.
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