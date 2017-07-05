Дмитрий Кудряшов примет участие во Всемирной боксёрской суперсерии
Российский боксёр первого тяжёлого веса Дмитрий Кудряшов решил принять участие в турнире Всемирной боксёрской суперсерии, в рамках которой выступят чемпионы Александр Усик (WBO), Майрис Бриедис (WBC), Мурат Гассиев (IBF) и Юниер Дортикос (WBA Regular), а также Марко Хук и Кшиштоф Влодарчик.
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«Турнир заполнен чемпионами, но ни у кого нет лучшего коэффициента побед нокаутами, чем у меня. Я очень уважаю своих коллег, но тот, кто встанет у меня на пути, будет нокаутирован», — сказал Кудряшов, слова которого приводит BoxingScene.
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