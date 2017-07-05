Советник Пакьяо: В углу Мэнни не было стратегии на бой с Хорном
Советник Мэнни Пакьяо Майкл Конц поддержал промоутера Боба Арума в критике работы секундантов филиппинца в бою с Джеффом Хорном.
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«У угла Мэнни не было стратегии. Они все были поражены тем, что Джефф Хорн оказался столь жёстким, крепким бойцом. И они не приспособились к нему. Есть много критики, но этот парень вышел на ринг побеждать и сделал всё возможное, чтобы это сделать, а рефери позволил ему сделать больше, чем следовало.
Если мы вернёмся в Австралию (с реваншем), я буду больше участвовать в продвижении боя и выборе судей. Я сильно полагался на WBO. Если будет
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