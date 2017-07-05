Советник Пакьяо: В углу Мэнни не было стратегии на бой с Хорном

«У угла Мэнни не было стратегии. Они все были поражены тем, что Джефф Хорн оказался столь жёстким, крепким бойцом. И они не приспособились к нему. Есть много критики, но этот парень вышел на ринг побеждать и сделал всё возможное, чтобы это сделать, а рефери позволил ему сделать больше, чем следовало.



Если мы вернёмся в Австралию (с реваншем), я буду больше участвовать в продвижении боя и выборе судей. Я сильно полагался на WBO. Если будет матч-реванш, у нас должно быть много изменений. Мы не уверены том, будет ли Мэнни драться снова. Перед боем я сказал Мэнни, что если что-то пойдёт не так, мы сядем и обсудим, что дальше делать», — цитирует Конца BoxingScene.