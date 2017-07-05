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https://sport.mail.ru/news/boxing/30287853/
5 июля 2017, 11:25 | Бокс | Чемпионат.com

Советник Пакьяо: В углу Мэнни не было стратегии на бой с Хорном

Советник Мэнни Пакьяо Майкл Конц поддержал промоутера Боба Арума в критике работы секундантов филиппинца в бою с Джеффом Хорном.

Советник <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span> Майкл Конц поддержал промоутера Боба <span class=error>Арума</span> в критике работы секундантов филиппинца в бою с <span class=error>Джеффом</span> Хорном. Увеличить
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«У угла Мэнни не было стратегии. Они все были поражены тем, что Джефф Хорн оказался столь жёстким, крепким бойцом. И они не приспособились к нему. Есть много критики, но этот парень вышел на ринг побеждать и сделал всё возможное, чтобы это сделать, а рефери позволил ему сделать больше, чем следовало.

Если мы вернёмся в Австралию (с реваншем), я буду больше участвовать в продвижении боя и выборе судей. Я сильно полагался на WBO. Если будет матч-реванш, у нас должно быть много изменений. Мы не уверены том, будет ли Мэнни драться снова. Перед боем я сказал Мэнни, что если что-то пойдёт не так, мы сядем и обсудим, что дальше делать», — цитирует Конца BoxingScene.
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