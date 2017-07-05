Украинский боксер Иван Редкач, попавший в аварию в США, сообщил о своем состоянии

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Информация о том, что спортсмена забрали в реанимацию, не подтвердилась, врачи поставили ему диагноз «шоковое состояние» и рекомендовали неделю оставаться под их наблюдением.

«Состояние нормализовалось, но шок сильный. Я думал, что все намного серьезней, но врачи поставили диагноз “шок” и сказали, чтобы неделю был под их наблюдением. По сути, отделался царапинами от стекла. Все хорошо будет. В больнице пробуду до пятницы», — сообщил Редкач.