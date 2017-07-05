Андре Уорд отобрал у Василия Ломаченко первое место в рейтинге P4P по версии Forbes

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Уорд 17 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу над россиянином Сергеем Ковалевым в матче-реванше. Этот результат позволил американцу подняться на одну позицию и возглавить рейтинг, сместив на второе место украинца Василия Ломаченко.

Замыкает тройку казахстанец Геннадий Головкин, сохранивший свою позицию. При этом Ковалев упал с четвертого на седьмое место. Кроме того, первую десятку покинул филиппинец Мэнни Пакьяо, уступивший 2 июля в австралийском Брисбене местному боксеру Джеффу хорну.

Полностью рейтинг P4P по версии Forbes выглядит следующим образом:

1 (2). Андре Уорд

2 (1). Василий Ломаченко

3 (3). Геннадий Головкин

4 (5). Теренс Кроуфорд

5 (6). Сауль «Канело» Альварес

7 (4). Сергей Ковалев

8 (8). Кит Турман

9 (9). Гильермо Ригондо

10 (новичок). Наоя Иноуэ.