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https://sport.mail.ru/news/boxing/30286137/
5 июля 2017, 9:08 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Пакьяо назвал судейство в своем бою с Хорном несправедливым

МОСКВА, 5 июл — Р-Спорт. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо назвал несправедливым решение судей, отдавших победу в его бою с австралийцем Джеффом Хорном сопернику.

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В воскресенье в Брисбене (Австралия) Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории в бою с Хорном. Австралиец победил единогласным решением судей. После боя Пакьяо заявил, что уважает решение судей.

«Я люблю бокс, и я не хочу видеть, как он умирает из-за несправедливого судейства, — сказал Пакьяо, которого цитирует Франс Пресс. — Да, я принял решение арбитров, но в то же время, как лидер и боец, я чувствую моральное обязательство перед болельщиками бороться за правду и справедливость».

После боя филиппинская федерация бокса обратилась к WBO с призывом пересмотреть результат боя и тщательно проверить решения американского рефери Марка Нельсона и судей.

Пакьяо также обратился к WBO с письмом, в котором заявил, что организация должна принять соответствующие меры, «чтобы не подрывать интерес зрителей к боксу». WBO ответила, что судейское решение не может быть отменено, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов. Контракт на бой между Пакьяо и Хорном предусматривал проведение реванша.
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