Боксер Пакьяо назвал судейство в своем бою с Хорном несправедливым
МОСКВА, 5 июл —
Р-Спорт. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо назвал несправедливым решение судей, отдавших победу в его бою с австралийцем Джеффом Хорном сопернику.
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В воскресенье в Брисбене (Австралия) Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории в бою с Хорном. Австралиец победил единогласным решением судей. После боя Пакьяо заявил, что уважает решение судей.
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После боя филиппинская федерация бокса обратилась к WBO с призывом пересмотреть результат боя и тщательно проверить решения американского рефери Марка Нельсона и судей.
Пакьяо также обратился к WBO с письмом, в котором заявил, что организация должна принять соответствующие меры, «чтобы не подрывать интерес зрителей к боксу». WBO ответила, что судейское решение не может быть отменено, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов. Контракт на бой между Пакьяо и Хорном предусматривал проведение реванша.
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