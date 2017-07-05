Боксер Пакьяо назвал судейство в своем бою с Хорном несправедливым

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В воскресенье в Брисбене (Австралия) Пакьяо не сумел защитить титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусредней весовой категории в бою с Хорном. Австралиец победил единогласным решением судей. После боя Пакьяо заявил, что уважает решение судей.

«Я люблю бокс, и я не хочу видеть, как он умирает из-за несправедливого судейства, — сказал Пакьяо, которого цитирует Франс Пресс. — Да, я принял решение арбитров, но в то же время, как лидер и боец, я чувствую моральное обязательство перед болельщиками бороться за правду и справедливость».

После боя филиппинская федерация бокса обратилась к WBO с призывом пересмотреть результат боя и тщательно проверить решения американского рефери Марка Нельсона и судей.

Пакьяо также обратился к WBO с письмом, в котором заявил, что организация должна принять соответствующие меры, «чтобы не подрывать интерес зрителей к боксу». WBO ответила, что судейское решение не может быть отменено, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов. Контракт на бой между Пакьяо и Хорном предусматривал проведение реванша.